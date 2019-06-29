ترامب يرغب بلقاء رئيس كوريا الشمالية على الحدود بينها وبين جارتها

2019/06/29 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إنه يود لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في مطلع هذا الأسبوع، في المنطقة المنزوعة السلاح الواقعة على الحدود بين الكوريتين.وذكرت وكالة رويترز في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ أن “من المقرر أن يقوم ترامب بزيارة الى كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا اليوم […]

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