مصرف الرافدين:صرف دفعة جديدة من السلف لأكثر من 2400 موظف

2019/06/29 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين اليوم السبت، صرف دفعة جديدة من السلف لأكثر من 2400 موظف.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان وتلقته وكالة صدى , ان ” المصرف اطلق وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت ما بين 3 و5 و10 ملايين دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية”، مشيرا الى انه “تم صرف

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