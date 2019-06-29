2019/06/29 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابع موقع النعيم نيوز تظاهرة نظمها العشرات من المواطنين في البصرة، مساء يوم الجمعة، بالقرب من منزل رئيس المجلس صباح البزوني، وسط اجراءات امنية، وذلك استكمالاً لتظاهرة انطلقت عصر يوم أمس الجمعة قرب مبنى الحكومة المحلية في المعقل، تركزت مطالبها على تعويض ضحايا التظاهرات السابقة.هذا وشهدت البصرة خلال الأيام الماضية تظاهرات طالبت بالخدمات والتعيينات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تظاهرة قرب منزل رئيس مجلس البصرة للمطالبة بالخدمات النعيم نيوز.

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