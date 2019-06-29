2019/06/29 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد المتحف الوطني، امس الجمعة، احتفال عروسين بزفافهما في أول أيام افتتاحه أمام الزائرين طيلة أيام الاسبوع، وسط ابتهاج وفرحة الزائرين.وقال العريس الحسن بشار السعدي “احمد الله اننا حققنا حلم عرسنا، انا وزوجتي العروسة زينه الديواني، بأن تكون مراسيم العرس في المتحف العراقي فنحن من محبي الاثار والشغوفين بحضارتنا العريقة”، مبيناً ان “افتتاح المتحف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عروسان يحتفلان بزفافهما في المتحف الوطني وسط بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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