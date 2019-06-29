قائد شرطة ديالى: اعتقال ارهابي نقل انتحاريا وقتل على يد القوات الامنية

2019/06/29 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنَ قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، الجمعة، عن اعتقال ارهابي نقل انتحاريا وقتل على يد القوات الامنية قبل تفجير نفسه في احدى المقاهي بشارع الكورنيش في قضاء خانقين .

وقال اللواء فيصل كاظم العبادي في بيان ان "قوة امنية تمكنت خلال عملية استباقية اشتركت فيها مدرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى ومكافحة ارهاب بعقوبة و بهرز من القاء القبض على الارهابي الذي كان ينقل ويقدم الدعم للانتحاري الذي قتل على يد الاجهزة الامنية في خانقين والمطلوب وفق المادة 4ارهاب لمديرية شرطة قضاء الدوز ب‍صلاح الدين".

واضاف ان "العملية نفذت بقضاء الدوز في محافظة صلاح الدين"، مشيرا الى انها "جاءت من خلال جهود استخبارية دقيقة دامت لايام بعد قتل الانتحاري حيث نجحت باعتقال الارهابي والداعم الاول للانتحاري واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه وعرضه للقضاء لينال جزائه العادل".

يذكر ان القوات الامنية في خانقين تمكنت بوقت سابق من قتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا قبل تفجير نفسه في شارع الكورنيش بقضاء خانقين في ديالى.

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