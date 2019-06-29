لأول مرة.. امريكا تنشر مقاتلات متطورة في قطر

2019/06/29 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الولايات المتحدة عن نشرها مجموعة من المقاتلات الحربية التابعة لقواتها المسلحة في قطر، وسط تصعيد مستمر مع إيران في منطقة الخليج.

وقالت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، في بيان مقتضب إن مقاتلات من طراز "F-22 Raptor" (المفترس) نشرت يوم 27 حزيران في قاعدة "العديد" الجوية ب‍قطر.

وأوضح أن "هذه الطائرات انتشرت في قطر لأول مرة، وذلك من أجل حماية قوات الولايات المتحدة ومصالحها في مناطق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

من جانبها، بينت وكالة "أسوشيتد برس" أن هذه المجموعة تشمل نحو 10 مقاتلات، وأرسلت إلى قطر في إطار عملية تعزيز القوات الأمريكية الذي طلبته القيادة المركزية في ايار الماضي ردا على ما وصفته بالتهديدات الإيرانية المتزايدة ضد الولايات المتحدة في منطقة الخليج.

وأفادت الوكالة بأن هذه الطائرات، التي تحمل صواريخ من نوع "أرض-جو" وتتميز بالقدرة على شن هجمات برية، كانت منتشرة في قاعدة الدفرة الجوية بالإمارات، حيث تم استخدامها سابقا لدعم عمليات الولايات المتحدة وحلفائها في سوريا.

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