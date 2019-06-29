الجامعة العربية تدعم حقوق العراق المائية

2019/06/29 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ابدى المجلس الوزاري العربي للمياه دعمه لحقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي نهري دجلة والفرات.ودعا المجلس، في قراراته الختامية الصادرة في ختام الدورة الحادية عشرة للمجلس التي عقدت بمقر الجامعة العربية برئاسة فلسطين، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” للتنسيق مع وزارة الموارد المائية العراقية للإطلاع على الدراسات الستراتيجية […]

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