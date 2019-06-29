2019/06/29 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرائق نينوى تلتهم قرية جنوب الموصل اندلعت حرائق، في قرية جنوب الموصل بمحافظة نينوى ما أدى الى الحاق أضرار مادية واحتراق عدد من المنازل.وذكر مصدر مطلع إن" حرائق التهمت الأراضي الزراعية في قرية الأغر جنوب الموصل على الطريق الرابط بين بغداد والموصل بمحافظة نينوى".وأضاف، أن "النيران امتدت من المزارع لتحرق عددا من المنازل في القرية".

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