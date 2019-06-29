مصرع خمسة اشخاص من عائلة واحدة

2019/06/29 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش بري؛ اعلنت مديرية الدفاع المدني في دهوك، عن مصرع 5 اشخاص من عائلة واحدة غرقا بنهر خابور في زاخو.وقال الرائد بيوار عبدالعزيز مسؤول اعلام المديرية في تصريح صحفي ان عائلة توجهت الى نهر خابور لقضاء اوقات ممتعة، اليوم، بناحية باطوفا، التابعة لقضاء زاخو، موضحا، ان 5 اشخاص من العائلة غرقوا في النهر.[…]

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