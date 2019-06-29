اصابة أكثر من 80 فلسطينيا برصاص في العيسوية وسط حملة اعتقالات

2019/06/29 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..ارتفع عدد المصابين من جراء إطلاق القوات الإسرائيلية، أمس الجمعة، النار على المتظاهرين الفلسطينيين في بلدة العيسوية بالقدس إلى 80 إصابة.وشنت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة في بلدة العيسوية.وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت البلدة، عقب صلاة الجمعة، واندلعت مواجهات متفرقة في شوارع البلدة، أطلقت خلالها القوات […]

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