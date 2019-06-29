وزير الداخلية الياسري يوجه دوائر الجوازات بالدوام الرسمي اليوم السبت

2019/06/29 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، أن اليوم السبت سيكون دواماً رسمياً في جميع دوائر الجوازات في بغداد والمحافظات.وقالت الوزارة في بيان مكتبها الإعلامي وتلقته وكالة صدى، إنه “بناءً على توجيهات وزير الداخلية د.ياسين الياسري، تنسب أن يكون اليوم السبت دواماً رسمياً في جميع دوائر الجوازات في بغداد والمحافظات لإستلام المعاملات وتسليم الجوازات المنجزة للمواطنين”.

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