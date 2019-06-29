2019/06/29 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قتل راعي اغنام غربي محافظة الانبار، بقتل اثنين من عناصر عصابات داعش الاجرامية والاستيلاء على عجلتهما واسلحتهما غربي الانبار .

وقال القيادي في حشد

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