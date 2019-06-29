قيادي تركماني لـ

2019/06/29 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب القيادي التركماني فوزي اكرم ترزي، القائد العام للقوات المسلحة، بزيادة القطعات العسكرية من وزارة الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات التدخل السريع في كركوك

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