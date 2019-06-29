الرافدين يطلق وجبة جديدة لهذه الشريحة

2019/06/29 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مصرف الرافدين ،اليوم السبت، وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت ما بين 3 و5 و10 ملايين دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد .وقال المصرف في بيان له ،إنه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 2400 موظف الذين حصلوا على البطاقة الالكترونية.وأوضح البيان ،أن صرف …

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