الجبوري يطالب عبد المهدي باقالة الخطيب

2019/06/29 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإجراء تعديل وزاري، داعيا اياه الى إقالة وزير الكهرباء لؤي الخطيب لإخفاقه في إدارة ملف الكهرباء.

وقال الجبوري في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "المحافظات الغربية ومحافظات الوسط ومن ضمنها صلاح الدين بلا كهرباء منذ ثلاثة أيام، ودرجة الحرارة تعدت خمسين درجة مئوية"، متسائلا "هل يتحمل الوزير وعائلته البقاء في مثل هكذا جو خانق بلا كهرباء؟ وأين ذهبت تصريحاته ومؤتمراته الصحفية ووعوده التي صرح بها قبل حلول موسم الصيف؟".

وأضاف الجبوري ان "بقاء محافظات الوسط والغربية ثلاثة أيام في ظلام دامس ان دل على شيء يدل على أن الوزير لؤي الخطيب فشل فشلاً ذريعاً في إدارة أهم ملف خدمي وهو ملف الكهرباء ولم يلتزم بتنفيذ وعوده بزيادة ساعات التزويد بالكهرباء، فقد حصل العكس وانقطع التيار الكهربائي تماماً في عدة محافظات".واعرب الجبوري عن امله أن "يباشر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإجراء تعديل وزاري يتضمن إقالة وزير الكهرباء والمجيء بوزير قادر على إدارة هذا الملف".

يذكر ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اكد في 11 حزيران الحالي، وصول العراق الى انتاج 18 ألف ميغاواط من الكهرباء.

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