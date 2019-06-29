2019/06/29 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة توزيع كهرباء ذي قار، ان صباح اليوم السبت سيشهد قطع التيار الكهرباء عن اقضية الجبايش والفهود ونواحي الطار والمنار والكرمة والفضلية ولمدة 10 ساعات ابتداءا من الساعة الخامسة صباحا.وعزت الدائرة في بيان اسباب ذلك الى” اطفاء خطي الناصرية القديمة ـ المصب العام 132 kv رقم 1و2 من قبل ملاكات شبكات الجنوب الغربي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تعلن اطفاء الكهرباء لـ 10 ساعات عن 6 مناطق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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