2019/06/29 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس وصل وفد مجلس الأمن الدولي، السبت، إلى العاصمة بغداد في دعوة رسمية.وقال مصدر لـ” خطوة برس” إن “وفد مجلس الأمن الدولي وصل صباح اليوم، إلى العاصمة بغداد، في إطار دعوة رسمية من الجانب العراقي”.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحَّاف، قد أعلن، أمس الجمعة، أن وفداً

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول وفد من مجلس الأمن الدولي إلى بغداد وكالة خطوة برس.

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