تصريح جديد لأردوغان حول صفقة إس-400 مع روسيا

2019/06/29 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إنه لا توجد انتكاسات

في صفقة شراء أنظمة إس-400 الدفاعية من روسيا وأضاف أن "التركيز على

عملية التسليم" المتوقعة في النصف الأول من يوليو

تموز.

وحذرت الولايات المتحدة من أنها ستفرض عقوبات على تركيا إذا مضت قدما

في صفقة إس-400.



ولكن

#تركيا

رفضت هذه التحذيرات وقالت إنها لن تتراجع.

وتوترت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال

الأطلسي.

وقال أردوغان أيضا إن من المهم الانتهاء من أول مفاعل بمحطة أكويو

النووية بحلول 2023.



وأدلى أردوغان بهذه التصريحات قبل اجتماعه مع

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين في

مدينة أوساكا اليابانية.

ومن المقرر أيضا أن يجتمع أردوغان مع الرئيس الأمريكي دونالد

#ترامب

في أوساكا.

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