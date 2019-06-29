2019/06/29 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصالحي: فروقات كبيرة بين سجلات ناخبي الداخلية والتجارة في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/29 | 09:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصالحي: فروقات كبيرة بين سجلات ناخبي الداخلية والتجارة في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصالحي: فروقات كبيرة بين سجلات ناخبي الداخلية والتجارة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).