استشهاد وإصابة 4 منتسبين بالشرطة الاتحادية بهجوم لداعش في قضاء بلد

2019/06/29 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن معاون امر اللواء السادس شرطة اتحادية علي حسين التميمي، السبت، استشهاد منتسب وإصابة ثلاثة اخرين اثر هجوم ارهابي على مقر للشرطة الاتحادية بمنطقة الفرحاتية غربي قضاء بلد.

وقال التميمي، في تصريح صحفي ان "هجوما مسلحا لعناصر داعش استهدف مقر تابع للفوج الاول منطقة الفرحاتية غرب قضاء بلد جنوب تكريت مركز محافظة صلاح الدين، اسفر عن استشهاد منتسب واصابة 3 آخرين من الشرطة الإتحادية التابعين للفوج الأول اللواء السادس الفرقة السادسة النخبة".واضاف ، ان "عناصر حماية المقر تمكنوا من قتل ارهابي فيما فر بقية المهاجمين الى جهة مجهولة بعد فشلهم في احتلال الموقع والسيطرة على مفاصله".وكان مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، قد أفاد، لوكالة {الفرات نيوز} في وقت سابق باستشهاد واصابة 4 منتسبين في الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش على مقر للشرطة الاتحادية في قضاء بلد.انتهى

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