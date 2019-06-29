أمريكا لن تفرض رسوما جديدة على الصادرات الصينية

2019/06/29 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم السبت بعد المحادثات التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية إن الولايات المتحدة لن تفرض تعريفا

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