بعد 20 عاما من التفاوض.. اتفاق تاريخي بين أوروبا والميركوسور

2019/06/29 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصّل الاتّحاد الأوروبي ودول مجموعة ميركوسور (البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي) إلى اتّفاق تجاري واسع النطاق كان الجانبان يتفاوضان بخصوصه منذ 20 عاماً، بحسب ما أعلنت مصادر رسمية.

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