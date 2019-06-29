2019/06/29 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشغل قضية الكويكبات الفضائية بال الكثيرين، في ظل مخاطرها الكبيرة وإمكانية تسببها بفناء البشرية ودمار الأرض، خاصة مع وجود تقارير تشير إلى أن أحدها سيصل إلى مسافة قريبة من الأرض خلال أيلول المقبل.وتتزايد المخاوف مع اعتقاد العلماء أن الكويكبات هي التي تسببت سابقا بانقراض سلالات كثيرة من الحيوانات كالديناصورات.وهذه الأيام يتساءل كثيرون عن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كويكب يقترب من الأرض ويهدد بضربها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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