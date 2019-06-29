2019/06/29 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي قرب إنجاز خط سكك (يوسفية – حلة) والذي يمتد ليصل إلى السماوة بطول 230 كيلو متر.وأكد لعيبي, بدء العمل بمد خط جديد ملاصق لخط (بغداد – حلة) إذ تم انجاز المرحلة الأولى منه ضمن خطة العام الحالي .ويمتد القطار من منطقة اليوسفية إلى قضاء المسيب.وأضاف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريباً ..



إنجاز خط سكك بطول 230 كيلو متر في بغداد النعيم نيوز.

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