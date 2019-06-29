نائب:البرلمان ينتظر مرشح جديد للتربية خلال جلسة اليوم

2019/06/29 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، السبت، عن عزم رئيس الوزراء تقديم مرشح جديد لتولي حقيبة التربية بعد رفض عدة مرشحين، مشيرا الى ان الكتل السنية مازالت تتباحث من اجل اسم المرشح.وقال القدو في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , ان “تحالف الفتح دعم مرشحة وزارة التربية السابقة صبا الطائي بكل الا

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