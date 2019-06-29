نادي النجف يعود لملعبه القديم

2019/06/29 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر نادي النجف الرياضي اكمال باقي مبارياته على ملعبه القديم.

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