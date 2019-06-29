ترامب: نواجه موقفا “معقدا” بشأن صفقة إس-400 التركية

2019/06/29 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت إن الولايات المتحدة تواجه موقفا “معقدا” في كيفية الرد على صفقة تركيا لشراء أنظمة إس-400 الروسية

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