نائبة تطالب تعويض المرأة بالدرجات الخاصة بعد تهميشها بالكابينة الوزارية

2019/06/29 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالبت النائب عن تحالف القوى زيتون الدليمي, السبت, الكتل السياسية الى مراعات المرآة في تمثيلها بالدرجات الخاصة بعد ان غيبت عمدا بالتمثيل في الكابينة الوزارية, عادة اهمال دور المرأة بالمشاركة في الحقائب الوزارة تراجع للديمقراطية .وقالت الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المراقب للعملية السياسية من 2005 ولغاية الان يلاحظ وجود تراجع واضح في […]

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