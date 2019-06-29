2019/06/29 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليمنية، أمس الجمعة، تجمعات لقوات تحالف العدوان السعودي في عسير وكبدتهم خسائر في صفوفهم.وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخ “زلزال1” على تجمعات لقوى التحالف غربي مجازة محققةً ضربات موفقة.واكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة ونشوب حريق كبير في المكان.وأضاف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق صاروخ “زلزال1” وقذائف مدفعية على تجمعات لقوى التحالف السعودي في عسير النعيم نيوز.

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