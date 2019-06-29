تعرف على درجات الحرارة المتوقعة للأيام القادمة

2019/06/29 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع المتنبئ الجوي، علي الموسوي، اليوم السبت، ان" تشهد البلاد اجواءً حارةً جدا خلال اليوم بسبب استمرار تواجد المرتفع الشبه مداري والمنخفض الموسمي الحراري حيث سجلت درجات الحرارة العظمى خلال اليوم الجمعة خانقين 50.3 درجة مئويا والبصرة 49.5 درجة مئويا وبغداد والرمادي وكركوك 47 درجة مئويا بينما سجلت الموصل واربيل 45 درجة مئويا.

وذكر الموسوي في بيان تضمن نشرة مفصلة عن الطقس خص بها موقع "الغدير"، انه" تشير التوقعات الى نزول حوض علوي بارد قادم من شرق اوروبا يمر بتركيا عن طريق البحر الاسود ثم يؤثر على ايران وبحر قزوين ويصل تأثيره الى العراق وبلاد الشام وحتى مصر مسببا انخفاض كبير في درجات الحرارة اعتبار من اليوم السبت ولغاية يوم الاربعاء المقبل من الاسبوع القادم".واوضح، ان" المتوقع ان يكون الانخفاض كبيرا في درجات الحرارة في مناطق شمال وغرب البلاد وبعض مناطق وسط البلاد بينما يكون الانخفاض طفيف في جنوب البلاد وبعض مناطق الوسط بسبب تمركز المنخفض الحراري في اقصى مدن الجنوب يمنع تعمق الحوض العلوي البارد حيث تكون درجات الحرارة اقل من المعدل السنوي العام وذروة الانخفاض خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين خاصة شمال وغرب البلاد".وتابع، انه" من المحتمل ان تلامس درجات الحرارة العظمى يوم الاثنين المقبل بغداد 41والبصرة 47 والموصل 35 فقط وحديثة 37 فقط وتكريت 39 والسليمانية 34 ودهوك 30 فقط وكربلاء 41 ومتوقع ايضا ارتفاع كبير في درجات الحرارة اعتبارا من الاربعاء القادم بأذن الله".وبحسب اخر المعطيات تشير النماذج الى ان شهر تموز القادم تكون درجات الحرارة متذبذبة مابين ارتفاع كبير (موجات حر شديدة) وما بين انخفاض ملحوظ وكبير( نزول كتل معتدلة اوربية) بسبب نشاط الدوامة القطبية ونشاط المحيط الهندي مما ينتج عن دفع حار من الجنوب ومعتدل من الشمال يسبب تذبذب في درجات الحرارة بمعنى ان موجات الحر الشديدة واردة خلال الشهر القادم ومع ذلك تواجد الحوض العلوي البارد والكتل المعتدلة يسبب ايضا بانخفاض في درجات الحرارة لعدة ايام مؤقتا".انتهى..م.م

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