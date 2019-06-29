2019/06/29 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت المنافذ الحدودية، القبض على مسافر عراقي يروم السفر الى ايران في منفذ الشيب الحدودي بين العراق وايران.

وقال بيان للهيئة، تلقته العهد نيوز،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء في الشيب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء في الشيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).