شرطة البصرة: عملاء المخابرات الأجنبية يحرفون مسار التظاهرات

2019/06/29 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت مديرية شرطة البصرة من “حرف” التظاهرات السلمية عن مسارها والمحاولة للاعتداء على المال العام والخاص من خلال عملاء المخابرات الاجنبية ،مبينة أن “ساحات وشوارع البصرة كفيلة باستيعاب كل المتظاهرين الذين ينشدون الخير للبلاد”.وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه “في الوقت الذي تعمل الأجهزة الأمنية على محاربة الجرائم و الجرائم […]

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