2019/06/29 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، السبت، عن إلقاء القبض على مسافر عراقي يروم السفر الى ايران ‏في منفذ الشيب الحدودي.‏ وذكرت الهيأة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “المعتقل مطلوب للقضاء، حسب ‏كتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي، والصادرة بحقه مذكره القاء قبض وفق المادة “٤٠٦/أ ” ‏من قانون العقوبات حسب كتاب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تعلن القبض على مسافر مطلوب للقضاء في منفذ الشيب وكالة خطوة برس.

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