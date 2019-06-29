2019/06/29 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اعتقلت السلطات في إسبانيا ضابطا في القوات الجوية البرازيلية ضمن وفد الرئيس البرازيلي ‏جايير بولسونارو إلى قمة العشرين في أوساكا اليابانية، وبحوزته 39 كيلوغراما من الكوكايين.‏ ونقلت قناة سكاي نيوز عن وزارة الدفاع البرازيلية، قولها في بيان إن ” الضابط جرى اعتقاله ‏في مدينة إشبيلية الإسبانية، وهي محطة توقف، في الرحلة الطويلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال ضابط ضمن وفد الرئيس البرازيلي إلى قمة العشرين بحوزته 39 كغم من الكوكايين وكالة خطوة برس.

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