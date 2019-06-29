الجامعة العربية تدعم حقوق العراق المائية

2019/06/29 | 10:26

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بغداد :سومر نيوز

ابدى المجلس الوزاري العربي للمياه دعمه لحقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي نهري دجلة ...

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