مقتل معاون امر لواء 29 حشد شعبي بمكتب مكافحة مخدرات البياع

2019/06/29 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، السبت، عن وفاة القيادي في الحشد الشعبي جواد كاظم شبل سلطان نتيجة التعذيب في مكتب مكافحة المخدرات بالبياع، داعيا وزير الداخلية الى فتح تحقيق فوري بالحادث.وقال عليوي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “حزب البعث وبعض الخلايا المتعاونة مع داعش تحاول تشويه سمعة وزارة...

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