2019/06/29 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشفت تقارير عالمية صادرة اليوم، أن درجات الحرارة العالية تؤذي الأجهزة المحمولة، وتحد من العمر الافتراضي لبطاريات الهواتف الذكية، وتلف مكونات الأجهزة مثل الشاشات.وذكرت التقارير، انه ” لتجنب هذه الأضرار، تنصح المجلة الألمانية بحماية الهواتف الذكية أو أجهزة اللاب توب من أشعة الشمس المباشرة، والأجواء المشمسة، خاصة الموديلات السوداء، لأنها تتعرض لحرارة أكبر، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرارة المرتفعة تهدد الأجهزة المحمولة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرارة المرتفعة تهدد الأجهزة المحمولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).