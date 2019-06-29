2019/06/29 | 10:31

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الامام الخامنئي : مؤتمر البحرين محاولة اميركية عبثية

قال قائد الثورة الاسلامية في ايران الامام الخامنئي، ان مؤتمر

البحرين محاولة عبثية اقامها الاميركان غايتها تشويه سمعة من

تعاونوا مع الولايات المتحدة والصهاينة.

وكتب سماحته في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ان

الأميركان هم الذين أقاموا مؤتمر البحرين، واصفاً الاخير بانه

محاولة عبثية ثمرتها الوحيدة تشويه سمعة الذين تعاونوا مع واشنطن

والصهاينة في هذه العملية.

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