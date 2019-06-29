الشرطة توجه نداء إلى أبناء البصرة بشأن المظاهرات .. إليكم التفاصيل

2019/06/29 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت قيادة شرطة البصرة، اليوم السبت، نداء إلى أبناء المحافظة ، فيما حذرت من حرف التظاهرات السلمية عن مسارها. وقالت قيادة شرطة المحافظة في ندائها لأبناء البصرة , إن ” الأجهزة الأمنية عملت على محاربة الجرائم والجرائم المنظمة بكافة أنواعها ، وقامت بتأسيس علاقة تعاونية مع المتظاهرين إيماناً بأن الأجهزة الأمنية هي القادرة على الحفاظ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة توجه نداء إلى أبناء البصرة بشأن المظاهرات ..



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