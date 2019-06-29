وزير الداخلية يبحث مع قائد عمليات بغداد تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة

2019/06/29 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري مع قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة .وذكر بيان لوزارة الداخلية ” ان الوزير التقى قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي وعددا من ضباط القيادة ، حيث أكد الوزير أن الارتقاء بمستوى التعاون بين وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد من شأنه […]

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