برهم صالح خلال احتفالية ذكرى ثورة العشرين:احيائنا لثورة العشرين نستعيد مناسبة تأريخية مهمة

2019/06/29 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية برهم صالح خلال احتفالية الحشد الشعبي بذكرى ثورة العشرين , اليوم السبت , باحيائنا لثورة العشرين نستعيد مناسبة تأريخية مهمة .

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