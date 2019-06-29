ديالى.. ممارسة امنية تفضي الى القبض على 11 مطلوبا

2019/06/29 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ افضت ممارسة امني في محافظة ديالى الى القاء القبض على 11 متمهما وفق قضايا مختلفة.و اعلن الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية في بيان عن القاء القبض على عدد من المطلوبين في مناطق متفرقة من المحافظة .وبين العقيد غالب العطية ان مفارز ودوريات من اقسام شرطة بعقوبة […]

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