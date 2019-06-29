2019/06/29 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أدى انهيار جدار لبناء قيد التشييد على مجموعة من الأكواخ غربي الهند إلى مقتل 15 شخصا ‏على الأقل، بينهم 3 أطفال.‏ وذكرت مصادر محلية، أن “جداراً ارتفاعه 23 مترا انهار بسبب هطول الأمطار وسقط على ‏مجموعة أكواخ من الصفيح، ما تسبب في مقتل عمالا وعائلاتهم”.‏ وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال عدد من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع 15 شخصاً بانهيار جدار قيد التشييد غربي الهند وكالة خطوة برس.

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