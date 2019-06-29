2019/06/29 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل منتخب تشيلي إلى نصف نهائي بطولة "كوبا أمريكا"، بفوزه على كولومبيا بركلات الترجيح (5-4)، بعدما فرض التعادل السلبي نفسه على المباراة التي جمعتهما اليوم في البرازيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشيلي تبلغ المربع الذهبي في كوبا أمريكا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشيلي تبلغ المربع الذهبي في كوبا أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).