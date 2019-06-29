2019/06/29 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب اليوم السبت انه سيسمح ببيع هواتف هواوي في الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: سنسمح ببيع هواتف هواوي في الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: سنسمح ببيع هواتف هواوي في الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).