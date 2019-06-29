ترامب يوجه انتقادات ضمنية للسعودية: من المرعب ان تقتل دولة صحفيا

2019/06/29 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، انتقاداته للسعودية على خلفية مقتل الصحافي والمعارض جمال خاشقحي في مبنى قنصلية الرياض بمدينة اسطنبول التركية.وقال ترامب في تصريحات تابعتها /المعلومة/، “أعتقد أنه من المرعب تصور أن تقتل دولة صحفي أو أن يقدم أي أحد على ذلك”.وأضاف ترامب، “أنا غاضب جداً ولست مرتاحاً لما جرى في […]

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