برهم صالح:التحدي الجديد امام الدولة العراقية هو مدى الحفاظ على الانتصار المتحقق وتجنب الصراع

2019/06/29 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية برهم صالح خلال احتفالية الحشد الشعبي بذكرى ثورة العشرين , اليوم السبت , التحدي الجديد امام الدولة العراقية هو مدى الحفاظ على الانتصار المتحقق وتجنب الصراع .

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