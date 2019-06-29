رئيس الجمهورية: العراق ضد اية حرب جديدة في المنطقة وسنتصدى لكل من يحاول زجنا بصراع جديد

2019/06/29 | 10:41

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ، الاحد 29 حزيران 2019، ان العراق عانى طويلاً من مأسي الصراعات والحروب ويرى ان الحوار هو السبيل الامثل لانهاء الصراع في المنطقة.

وقال صالح خلال كلمته بمهرجان هيأة الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى السنوية لثورة العشرين ان " العراق ضد اية حرب جديدة في المنطقة لانه اكثر من يعرف مأسي الحروب واكثر من تأثر بها".

واضاف ان " العراق داعم لاي جهد يبعد الحرب عن المنطقة وسيتصدى لكل من يحاول زجنا بصراع جديد".

بغداد اليوم-بغداد

شدد النائب ملحان، آل مگوطر، السبت، 29 حزيران، 2019، على أن قرار انسحابه عن حركة إرادة، "نهائي" مهما بلغت هجمات الجيوش الالكترونية واساءاتها، على حد قوله.

وقال ال مكوطر في بيان، تلقته (بغداد اليوم): "لا عودة عن ق

بغداد اليوم - متابعة

أعلن سلاح الجو الأمريكي، السبت، 29 حزيران، 2019، إرسال مقاتلات من طراز F-22 إلى قاعدة العديد في قطر، مع استمرار حالة التوتر مع إيران بعد نحو أسبوع من إسقاط طهران لطائرة مراقبة دون طيار فوق مضيق هرمز قالت إنها اخترقت مجالها الج

بغداد اليوم - متابعة

كشف فريق من علماء آثار جامعة نوبتجن الألمانية وأكراد، عن قصر يُعتقد أن عمره يتجاوز 3400 عام، يعود إلى عصر الإمبراطورية "ميتاني" التي لا تزال غامضة على العلماء حتى الآن.

ووفقا لما نقله موقع "سكاي نيوز" عن

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