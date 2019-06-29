2019/06/29 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت فعاليات المهرجان السنوي التي تقيمه هيئة الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى السنوية لثورة العشرين الخالدة في بغداد بحضور رسمي وشعبي كبيرين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق فعاليات المهرجان السنوي التي تقيمه هيئة الحشد الشعبي بمناسبة ذكرى ثورة العشرين الخالدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق فعاليات المهرجان السنوي التي تقيمه هيئة الحشد الشعبي بمناسبة ذكرى ثورة العشرين الخالدة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق فعاليات المهرجان السنوي التي تقيمه هيئة الحشد الشعبي بمناسبة ذكرى ثورة العشرين الخالدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).