برهم صالح:ثورة العشرين جسدت وحدة العراقيين في تلك المرحلة العصيبة

2019/06/29 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية برهم صالح خلال احتفالية الحشد الشعبي بذكرى ثورة العشرين , اليوم السبت , ثورة العشرين جسدت وحدة العراقيين في تلك المرحلة العصيبة .

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